Онлайн-курс ТГУ попал в мировой топ-20 по популярности

В двадцатку самых популярных в мире массовых открытых онлайн-курсов июля включили курс Томского государственного университета. Исследование проводил международный портал Class Central, который объединяет все крупные образовательные проекты, размещающие подобные курсы.

ТГУ в июне запустил курс Career planning: resume/CV, cover letter, interview. Слушателям рассказывают, как подобрать идеальную вакансию, составить резюме, ориентированное на вакансию мечты, написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию, чтобы оно было успешным. Автор курса — доцент ТГУ, переводчик и консультант по межкультурной коммуникации Петр Митчелл.

Проект получил самые высокие оценки. Его средний бал составил 4,9 из 5 возможных. Несмотря на то что с момента запуска прошел неполный месяц, на курс уже записались около 2,5 тыс. человек. В основном это молодые люди от 18 до 35 лет.

Россию в топ-20 представляет еще один онлайн-курс — «Японский для начинающих» от Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что к октябрю ТГУ запустит еще три онлайн-курса. Два из них будут связаны с переводоведением.