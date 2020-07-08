Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран
Наука
Российские ученые нашли новый подход к лечению ВИЧ
Мир
В Кремле заявили о готовности налаживать «добрые связи» с Чехией
Общество
Захарова опровергла информацию о назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

Онлайн-курс ТГУ попал в мировой топ-20 по популярности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В двадцатку самых популярных в мире массовых открытых онлайн-курсов июля включили курс Томского государственного университета. Исследование проводил международный портал Class Central, который объединяет все крупные образовательные проекты, размещающие подобные курсы.

ТГУ в июне запустил курс Career planning: resume/CV, cover letter, interview. Слушателям рассказывают, как подобрать идеальную вакансию, составить резюме, ориентированное на вакансию мечты, написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию, чтобы оно было успешным. Автор курса — доцент ТГУ, переводчик и консультант по межкультурной коммуникации Петр Митчелл.

Проект получил самые высокие оценки. Его средний бал составил 4,9 из 5 возможных. Несмотря на то что с момента запуска прошел неполный месяц, на курс уже записались около 2,5 тыс. человек. В основном это молодые люди от 18 до 35 лет.

Россию в топ-20 представляет еще один онлайн-курс — «Японский для начинающих» от Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что к октябрю ТГУ запустит еще три онлайн-курса. Два из них будут связаны с переводоведением.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020