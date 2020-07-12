Путин рассказал об источниках своих кадровых решений

Кандидатов на ключевые государственные посты представляет администрация президента. Об этом глава государства Владимир Путин рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (канал «Россия 1») в воскресенье, 12 июля.

По словам президента, свои предложения могут внести и другие заинтересованные стороны, например, лидеры политических партий.

В феврале Путин рассказал в интервью ТАСС, как выбирал нового премьер-министра России. По его словам, ему представили четырех кандидатов. Он не называл имен, но уточнил, что Михаила Мишустина, который в итоге занял пост, среди них не было.

«Мишустина никто не назвал, кроме меня», — сказал он тогда. По его словам, одним из критериев выбора была предыдущая деятельность Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы. При выборе министров глава государства также руководствовался рабочими качествами. Кроме того, он прислушивался к мнению Мишустина, так как работать с новой командой предстояло ему.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Путин одобрил решение. Новым главой правительства стал Мишустин.

21 января президент РФ подписал указы о формировании нового кабинета министров.