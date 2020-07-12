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Парки и скверы открыли в Петербурге после урагана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Парки, скверы и сады в Санкт-Петербурге открыли для посетителей после прошедшего накануне урагана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству 12 июля.

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«Парки, сады и скверы вновь открыты для горожан. Сейчас работы по раскряжевке, распиловке и вывозу древесных остатков с газонов территорий, подведомственных комитету по благоустройству, продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксировано 30 случаев падения деревьев на тротуары и проезжую часть, известно о 45 стволах, рухнувших в садах и парках.

20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц ночью. К утру дороги полностью освободили от деревьев.

Больше всего деревьев пострадало в Петродворцовом районе — сообщается о 10 упавших деревьях. В Выборгском районе ветер повалил семь стволов.

В субботу, 11 июля, власти города приняли решение закрыть парки, сады и скверы, чтобы обеспечить безопасность жителей. По прогнозам метеорологов, ожидались грозы с порывами ветра до 24 м/с.

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