Парки и скверы открыли в Петербурге после урагана

Парки, скверы и сады в Санкт-Петербурге открыли для посетителей после прошедшего накануне урагана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству 12 июля.

«Парки, сады и скверы вновь открыты для горожан. Сейчас работы по раскряжевке, распиловке и вывозу древесных остатков с газонов территорий, подведомственных комитету по благоустройству, продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксировано 30 случаев падения деревьев на тротуары и проезжую часть, известно о 45 стволах, рухнувших в садах и парках.

20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц ночью. К утру дороги полностью освободили от деревьев.

Больше всего деревьев пострадало в Петродворцовом районе — сообщается о 10 упавших деревьях. В Выборгском районе ветер повалил семь стволов.

В субботу, 11 июля, власти города приняли решение закрыть парки, сады и скверы, чтобы обеспечить безопасность жителей. По прогнозам метеорологов, ожидались грозы с порывами ветра до 24 м/с.