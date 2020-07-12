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В США афроамериканка впервые станет летчиком-истребителем ВМС

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Фото: twitter.com/Naval Air Training
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Афроамериканка впервые станет летчиком-истребителем ВМС США. Мадлен Суигл получит нашивку «золотые крылья» в конце июля, сообщил Центр подготовки пилотов ВМС США в Twitter.

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Суигл околочила Военно-Морскую академию США и станет первой чернокожей женщиной, которая сможет выполнять боевые задания на истребителях.

Первой в ВМС США военной летчицей в 1974 году стала Розмари Маринер, которая дослужилась до командира эскадрона.

Шесть лет спустя Бренда Робинсон стала первой афроамериканкой в военной авиации, однако она была не пилотом истребителя, а инструктором. После увольнения из вооруженных сил Робинсон стала одной из первых женщин-пилотов гражданских авиалиний, сообщает некоммерческая организация «Женщины в авиации».

В 2018 году астронавт NASA, экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в космосе, прекратила подготовку к полету на Международную космическую станцию. Сообщалось, что решение принято по личным причинам, которые организация не станет разглашать, но Эппс допускает, что в будущем всё же посетит МКС.

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