Авария с катером и гидроциклом на Волге унесла жизнь одного человека

После ночного столкновения катера с гидроциклом на Волге в районе Тольятти (Самарская область) погиб один человек. Еще двое пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля, возле Муравьиных островов, передает НИА «Самара».

«Сообщение на пульт дежурного поступило в 01:30. В результате сильного удара катер получил боковую пробоину и затонул. Водитель гидроцикла 1973 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель и пассажир катера получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу», — рассказал директор центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Как стало известно в конце июня, в Красноярском крае на самом популярном озере Шарыповского района — Парное (Большое) — запрещено кататься на катерах, моторных лодках и гидроциклах. Причиной введения ограничений стала трагедия 2019 года, когда катер насмерть сбил девятилетнюю девочку.