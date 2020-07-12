Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России завершились тесты первой в мире вакцины от коронавируса
Общество
Путин поздравил «Орленок» с 60-летием
Происшествия
10 кубометров керосина вылилось в грунт из-за разгерметизации трубы на Таймыре
Общество
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.

Авария с катером и гидроциклом на Волге унесла жизнь одного человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ночного столкновения катера с гидроциклом на Волге в районе Тольятти (Самарская область) погиб один человек. Еще двое пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля, возле Муравьиных островов, передает НИА «Самара».

«Сообщение на пульт дежурного поступило в 01:30. В результате сильного удара катер получил боковую пробоину и затонул. Водитель гидроцикла 1973 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель и пассажир катера получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу», — рассказал директор центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Как стало известно в конце июня, в Красноярском крае на самом популярном озере Шарыповского района — Парное (Большое) — запрещено кататься на катерах, моторных лодках и гидроциклах. Причиной введения ограничений стала трагедия 2019 года, когда катер насмерть сбил девятилетнюю девочку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020