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Москвичам пообещали тепло, дожди и грозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В воскресенье, 12 июля, в Москве будет тепло, местами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в столице будет держаться на уровне 26-28 градусов. В Подмосковье будет от 23 до 28 градусов, на юге и востоке термометры могут показать до 30 градусов, передает «РИА Новости».

Непогода будет наиболее выражена на севере и западе Московской области, пообещал синоптик.

Ранее 12 июля в Гидрометцентре рассказали, что на следующей неделе в Москве станет холоднее из-за арктического вторжения. Большую часть рабочей недели в столице будет 16-21 градус, к пятнице, 17 июля, потеплеет до 27 градусов.

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