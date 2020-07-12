Москвичам пообещали тепло, дожди и грозы

В воскресенье, 12 июля, в Москве будет тепло, местами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в столице будет держаться на уровне 26-28 градусов. В Подмосковье будет от 23 до 28 градусов, на юге и востоке термометры могут показать до 30 градусов, передает «РИА Новости».

Непогода будет наиболее выражена на севере и западе Московской области, пообещал синоптик.

Ранее 12 июля в Гидрометцентре рассказали, что на следующей неделе в Москве станет холоднее из-за арктического вторжения. Большую часть рабочей недели в столице будет 16-21 градус, к пятнице, 17 июля, потеплеет до 27 градусов.