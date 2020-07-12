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Пожар на перевале Дятлова локализовали на площади в 40 га

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Фото: РЕН ТВ
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Лесной пожар на перевале Дятлова в Свердловской области локализован на площади в 40 га. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии в воскресенье, 12 июля.

Пожар начался от туристической тропы и распространился на лесной массив, передает ТАСС.

На место тушения вылетел вертолет с шестью специалистами и выехал вездеход с дополнительными силами.

Перевал Дятлова получил название в честь группы туристов под руководством Игоря Дятлова, погибшей в этих местах в 1959 году. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года Генпрокуратура заявила, что причина загадочной гибели группы Дятлова — это снежная лавина. Туристы покинули свои палатки и в условиях плохой видимости не смогли их найти.

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