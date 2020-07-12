Netflix экранизирует повесть Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана»
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана», сообщает 11 июля The Hollywood Reporter.
Спродюсируют проект Райан Мерфи, который создал сериалы «Хор», «Американская история ужасов» и «Вражда», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка», «Прочь» и «Сплит».
Режиссерское кресло займет Джон Ли Хэнкок, зарекомендовавший себя картиной «Спаси мистера Бэнкса».
Сюжет повести закручен вокруг дружбы мальчика по имени Крэйг и пожилого соседа мистера Харригана. За мелкую помощь старик расплачивается с ребенком лотерейными билетами, в итоге один из них оказывается выигрышным, после чего Крейг из чувства благодарности покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб. В итоге это позволит друзьям продолжить общение.
«Телефон мистера Харриган» входит в сборник «Если оно кровоточит». Права на экранизацию других трех произведений из него также проданы. Известно, что по повести «Крыса» снимет фильм актер Бен Стиллер, а «Жизнь Чака» перенесет на большой экран Даррен Аронофски.
В феврале стало известно, российская школьница Диана Костырина снимет короткометражку по рассказу Стивена Кинга. Такую возможность она получила благодаря программе Dollar Baby.