Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России завершились тесты первой в мире вакцины от коронавируса
Общество
В России провели более 23 млн тестов на коронавирус
Общество
Собянин объяснил возросшую загруженность дорог в Москве
Мир
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Мир
Второй тур президентских выборов начался в Польше

Netflix экранизирует повесть Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана»

0
Фото: TASS/PIXSELL/PA Images/Igor Kralj
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана», сообщает 11 июля The Hollywood Reporter.

Правда о котиках: в «Кладбище домашних животных» веру заменили страхом
Новая экранизация мрачной книги Стивена Кинга успешно идет в российском прокате

Спродюсируют проект Райан Мерфи, который создал сериалы «Хор», «Американская история ужасов» и «Вражда», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка», «Прочь» и «Сплит».

Режиссерское кресло займет Джон Ли Хэнкок, зарекомендовавший себя картиной «Спаси мистера Бэнкса».

Сюжет повести закручен вокруг дружбы мальчика по имени Крэйг и пожилого соседа мистера Харригана. За мелкую помощь старик расплачивается с ребенком лотерейными билетами, в итоге один из них оказывается выигрышным, после чего Крейг из чувства благодарности покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб. В итоге это позволит друзьям продолжить общение.

«Телефон мистера Харриган» входит в сборник «Если оно кровоточит». Права на экранизацию других трех произведений из него также проданы. Известно, что по повести «Крыса» снимет фильм актер Бен Стиллер, а «Жизнь Чака» перенесет на большой экран Даррен Аронофски.

В феврале стало известно, российская школьница Диана Костырина снимет короткометражку по рассказу Стивена Кинга. Такую возможность она получила благодаря программе Dollar Baby.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020