Американец скончался после «коронавирусной вечеринки»

Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post.

Смысл мероприятия заключался в желании проверить, возможно ли заражение COVID-19. 30-летний скептик заразился коронавирусом и вскоре был госпитализирован.

По словам медперсонала, последними словами умирающего мужчины стало признание своей ошибки.

«Я был уверен, что коронавирус — это обман», — заявил он.

В июне эксперты заявили, что причиной долгого угасания пандемии коронавируса во многом являются люди, недооценивающие серьезность вируса.

Специалисты отметили, что такие люди зачастую пренебрегают мерами предосторожности, не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются средствами индивидуальной защиты.