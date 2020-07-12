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Американец скончался после «коронавирусной вечеринки»

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Фото: TASS/Zuma
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Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post.

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Смысл мероприятия заключался в желании проверить, возможно ли заражение COVID-19. 30-летний скептик заразился коронавирусом и вскоре был госпитализирован.

По словам медперсонала, последними словами умирающего мужчины стало признание своей ошибки.

«Я был уверен, что коронавирус — это обман», — заявил он.

В июне эксперты заявили, что причиной долгого угасания пандемии коронавируса во многом являются люди, недооценивающие серьезность вируса.

Специалисты отметили, что такие люди зачастую пренебрегают мерами предосторожности, не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются средствами индивидуальной защиты.

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