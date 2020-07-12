Составлен рейтинг лучших злодеев вселенной Marvel

Издание Collider опубликовало рейтинг лучших и худших злодеев из киновселенной Marvel.

На первое место авторы поставили суперзлодея Эрика Киллмонгера из «Черной пантеры». В фильме его сыграл Майкл Бакари Джордан. Лидером его признали за «логичные и обоснованные» злодеяния.

Второе место занял Локи из приключений «Мстителей» и «Тора». В фильмах его сыграл британский актер Том Хиддлстон. У зрителей персонаж пользуется популярностью, даже несмотря на его плохие поступки.

Замкнул тройку лидеров изобретатель Эдриан Тумс (Майкл Китон), который пытался уничтожить Человека-паука.

Также в список лучших злодеев попали Танос, Эго и Красный Череп («Мстители»).

Худшими признаны: безумный военный Эмиль Блонский из «Невероятного Халка», а также Хлыст, попытки которого убить Железного Человека раз за разом проваливались.

Ранее в июле журнал Empire опубликовал список самых главных киногероев в истории. Лидером стал герой приключенческих фильмов ученый Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда. Второе место досталось прапорщику Эллен Рипли из научно-фантастической серии фильмов «Чужой».