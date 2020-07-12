Из-за сильного ветра в Петербурге отменили развод мостов. Скорость ветра достигла 18 м/с. В городе сейчас устраняют последствия урагана. Порывы ветра повалили десятки деревьев. В Удельном парке крона упала на пожилую женщину. Пенсионерку госпитализировали с ушибами. Еще одно дерево рухнуло

на машину с водителем за рулем. Ветер срывал части кровли с крыш и рвал рекламные баннеры. На одной из улиц упавший тополь перегородил дорогу. В Кронштадте частично обрушились строительные леса у ремонтируемого здания. В некоторых районах упавшие деревья оборвали провода. Парки, скверы и сады в городе закрыты для посещения.