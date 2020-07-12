Россия стала единственной страной с серьезной группировкой в Заполярье

Россия укрепляет сухопутные силы в Заполярье. Арктические войска пополнила 80-я бригада в Алакуртти Мурманской области. Все соединения на Крайнем Севере получат приспособленные к сильным морозам танки Т-80-БВМ. На Северный флот зачислено два новых больших десантных корабля проекта 11-711. Еще два строятся. Эти корабли нужны для ускорения переброски полярных воинских соединений. Подробно о будущем арктических войск РФ — в новом номере газеты «Известия» и на сайте IZ.RU.