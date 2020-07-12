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Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.

Во время праздничных гуляний девушке, которой было около 25 лет, стало плохо. Гости вызвали бригаду скорой помощи, которая диагностировала у невесты анафилактический шок. Чтобы помочь девушке, потребовалось вызвать бригаду медиков-реаниматологов, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Подробности произошедшего уточняются.

В марте в Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Во время ссоры 50-летний мужчина несколько раз ударил в грудь ножом 56-летнего жениха, который от полученных травм скончался в больнице.

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