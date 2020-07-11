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В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В столице за последние сутки скончались 27 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 11 июля в оперативном штабе.

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Всего за время пандемии в Москве умерли от COVID-19 4143 человека.

Ранее в субботу в оперштабе отметили, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось более чем в два раза. Так, на 11 июля было выявлено 678 новых пациентов, тогда как в конце мая этот показатель составлял 2 тыс.

Все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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По последним данным, в России всего зарегистрировано 720 547 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 497 446 человек, скончались более 11 тыс.

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