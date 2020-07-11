Число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве за месяц сократилось вдвое

Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось более чем в два раза. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Так, 11 июля в столице было зарегистрировано 678 новых пациентов с COVID-19, при этом еще в конце мая в городе ежедневно выявляли более 2 тыс. заболевших.

«Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели», — добавили в оперштабе.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

По последним данным, в России с начала пандемии число выявленных случаев коронавируса достигло 720 547, из них выздоровели 497 446 человек, скончались — 11 205.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

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