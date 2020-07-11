Спецназовец Капитан Америка покончил с собой

Старший сержант спецназа ВС США Эндрю Кристиан Маркесано, известный по прозвищу Капитан Америка, покончил с собой на 34-м году жизни, сообщает 11 июля FoxNews.

Знакомые и сослуживцы сравнивали Маркесано с супергероем, так как он шесть раз бывал в Афганистане и еще столько же в других горячих точках. За службу он был удостоен нескольких наград, в том числе зеленого берета и медалью «Серебряная звезда». Недавно он вернулся в США и планировал начать работать в Пентагоне.

По мнению родных, военный так и не смог справиться с психологическими травмами, 6 июля он покончил с собой на глазах у супруги. У него осталось трое детей.

Это самоубийство стало 13-м по счету среди бойцов батальона 2-508.

В мае прошлого года аккаунт армии США в Twitter провел опрос о влиянии службы в ВС на жизнь людей. Военнослужащие рассказали об ужасах войны и раскритиковали армию. Так, многие заявили, что служба разрушила их жизнь, государство при этом никак не помогло.