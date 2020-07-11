Саратовской области выделили более 20 млн рублей на очистку Волги

На реконструкцию и строительство объектов для очистки реки Волги Саратовская область получит в этом году 20,2 млн рублей. Распоряжение о реализации программы «Оздоровление Волги» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Вместе с тем субъекты, реализующие программу с опережением, смогут заранее получить субсидию, рассчитанную на последующие годы, тем самым ускорив сроки строительства объектов на их территории. Это Республика Татарстан, а также Московская, Нижегородская и Саратовская области», – говорится в пояснительной записке, передает ИА «Взгляд-инфо».

Как стало известно 19 июня, жители Саратовской области сообщили о массовой гибели толстолобика в реке Волге. Видео случившегося появилось на одном из местных порталов. Утверждается, что каждая рыбина — по 12–15 кг. Они плавали по всему судовому ходу.