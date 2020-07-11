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Два человека пострадали при падении деревьев в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Петербурге двое пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

«В результате усиления ветра пострадали два человека. На Лиственной улице, 18, упало дерево на легковой автомобиль, пострадал мужчина. При падении дерева в Удельном парке пострадала женщина», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

По сведениям пресс-службы, погибших нет.

Ранее 11 июля власти Санкт-Петербурга решили закрыть парки, сады и скверы из-за неблагоприятных условий. В городе начались ливни и грозы с порывами ветра до 20–24 м/с.

В Санкт-Петербурге 1 июля четыре человека получили травмы в результате падения дерева на автомобиль из-за сильного ветра.

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