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Парки и сады Петербурга закрыли из-за сильного ветра

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Власти Санкт-Петербурга решили закрыть парки, сады и скверы из-за неблагоприятных условий. В городе начались ливни и грозы с порывами ветра до 20–24 м/с.

Для посетителей стали недоступными Юсуповский, Никольский, Таврический и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора и другие. На улицах дежурят более 400 единиц техники и 1050 работников, сообщает телеканал «78».

Горожан и туристов призвали соблюдать правила безопасности. Как пишут в социальных сетях очевидцы, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций зафиксировано уже в нескольких районах Петербурга. Закрыли дамбу, кроме судопропускного сооружения С-1. Ожидается повышение уровня воды до отметки 140 см.

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