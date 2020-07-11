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Полиция освободила заложников в церкви около Йоханнесбурга

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Фото: twitter.com/TheCitizen_News
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Полиция Южно-Африканской Республики освободила заложников, которых захватили в церкви рядом с Йоханнесбургом. Об этом в субботу, 11 июля, заявил представитель полиции Вишну Найду в эфире телеканала eNCA.

«Члены специальной рабочей группы, а также группы оперативного реагирования смогли успешно освободить заложников из рук нескольких предполагаемых похитителей», — цитирует «РИА Новости» Найду.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование убийства пятерых человек. Четверо из них погибли, находясь в автомобиле рядом с комплексом церковных зданий. Пятой жертвой стал охранник, которого убили нападавшие.

В общей сложности полицейские арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, они изъяли 45 единиц огнестрельного оружия.

На данный момент мотивы злоумышленников до конца неизвестны. По предварительной версии, нападение и захват заложников произошли в результате борьбы конфликтующих групп за контроль над церковью.

О захвате заложников в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме стало известно ранее 11 июля. Представитель церкви Абиэл Весси сообщал, что на момент нападения в здании находилось около 200 человек.

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