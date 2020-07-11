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Кириенко вручил медали участникам «Тавриды» по итогам акции «Мы вместе»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил медали участникам молодежного форума «Таврида» за активную работу в рамках акции #Мы вместе. Об этом сообщает ТАСС 11 июля.

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Награды получили более 20 человек из нескольких регионов страны.

«То, что участниками первой смены стали активисты проекта «Мы вместе», — это выражение признательности по отношению к вам. Хочу сказать вам спасибо», — сказал Кириенко перед началом церемонии награждения.

Президент России Владимир Путин в июне учредил памятную медаль для участников акции #Мы вместе. Первые награждения были приурочены к Дню России.

10 июля в Крыму в бухте Капсель в Судаке открылся форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

В этом году в форуме участвует около 100 человек. Все, кто попадает на территорию мероприятия, должны иметь при себе справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам «Тавриды». Он отметил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса не все желающие смогли попасть на форум, но выразил уверенность, что творцы даже в дистанционном формате смогут поучаствовать в различных мероприятиях.

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