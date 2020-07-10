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В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

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Фото: РИА Новости/Михаил Патлис
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В Крыму в бухте Капсель в Судаке в пятницу открывается форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 10 июля.

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«Каждый год на побережье Черного моря приезжают те, кто чувствует в себе талант и готов его открыть», — говорится в сообщении. Им предстоит попасть в антишколу — так называются смены «Тавриды», во время которых участники «погружаются в глобальный творческий процесс».

В том году в форуме участвуют около 100 человек. Все, кто попадает на территорию мероприятия, должны иметь при себе справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Первую смену открывают выпускники форума и участники общероссийского движения #МыВместе. Это те, кто «развлекал россиян флешмобами и творческими акциями» в период самоизоляции. Они должны сформировать креативный облик обновленной «Тавриды».

Для молодых творцов проведут 10 творческих смен, с множеством мастер-классов, лекций и семинаров. Отдельной темой дискуссии станет влияние самоизоляции на развитие искусства.

Для каждой смены форума выберут победителя. Выигравший может рассчитывать на контракты с продюсерами или возможность стажировки.

Повышенное внимание в этом году уделяется безопасности здоровья участников. Помещения дезинфицируют после каждой смены, по всей территории установлены санитайзеры. О соблюдении безопасной дистанци напоминает заместитель главного врача Полевого многопрофильного госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА России Вячеслав Деменко.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам «Тавриды». Он отметил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса не все желающие смогли попасть на форум, но выразил уверенность, что творцы даже в дистанционном формате смогут поучаствовать в различных мероприятиях.

В прошлом году фестиваль «Таврида-Арт» состоялся в Крыму с 20 по 25 августа. Мероприятие посетили более 45 тыс. зрителей. Как отмечает РЕН ТВ, за все годы существования этого форума в России, более 15 тыс. молодых творцов получил свою профессиональную путевку в жизнь.

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