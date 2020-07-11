Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над немецким городом Дюльменом в районе Косфельд (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), в результате оба пилота погибли. Об этом сообщил новостной портал Focus online 11 июля.

Информация о происшествии поступила на пульт полиции около 13:45 по местному времени (14:45 мск). Тело одного летчика обнаружено, второго пилота не нашли, уточняется в Twitter издания WDR.

Детали инцидента пока не приводятся.