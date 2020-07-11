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Лукашенко одобрил изменения в соглашении с РФ о кредите на БелАЭС

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий внести изменения в соглашение с Россией о выделении республике кредита на строительство БелАЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте национального центра правовой информации республики 11 июля.

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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции <...> в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в президентском указе.

На проведение переговоров уполномочено правительство республики.

В июне проект протокола о предоставлении Белоруссии кредита для строительства АЭС был одобрен правительством России, сообщает БелТА. Предполагается продление периода использования кредита на два года — до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано в ноябре 2011 года, напоминает «Газета.ру».

АЭС, которая будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, сооружается в Островце (Гродненская область). Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «три плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности.

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