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Капремонт Большого Каменного моста начался в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Специалисты приступили к капремонту Большого Каменного моста в Москве. Об этом рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков в субботу, 11 июля.

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По его словам, мост, который является одним из символов города, не ремонтировали капитально с самой постройки в 1938 году, передает агентство городских новостей «Москва». За это время на нем появились трещины, местами разрушены гранитные плиты и швы, обветшали опоры.

Ремонт поможет продлить срок службы моста на несколько десятилетий. Завершить работы планируется в IV квартале 2021 года. При этом планируется не только восстановление конструкций, но и воссоздание исторических витражей.

Бирюков подчеркнул, что капремонт будет проводиться без полного закрытия моста: движение будут останавливать только на одной половине, по другой можно будет проехать в обе стороны. Ранее такую технологию применяли на Большом Москворецком мосту.

6 июля Бирюков сообщил, что в столице возобновятся работы по капремонту многоквартирных домов. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона, пишет «Газета.ру».

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