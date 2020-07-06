В Москве возобновятся работы по капремонту в многоквартирных домах

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновляются в Москве. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ, он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона», — отметил Бирюков.

В полном объеме до конца года будет выполнен ремонт систем внутридомового газоснабжения и проведена замена лифтов.

Вместе с тем проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем перенесены на 2021 год. Графики работы скорректированы с учетом технологии производства и сезонности.

В марте из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, работы по капитальному ремонту были приостановлены, а с 1 апреля жителей Москвы и Подмосковья освободили от платы за данную услугу.