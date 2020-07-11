Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал обдуманно применять актибиотики при лечении.

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений.

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. Однако такие препараты уничтожают не только патогенные бактерии, но и полезные. В итоге бактерии могут атаковать организм, не встречая «сопротивления».

«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а в разы увеличивает количество бактериальных осложнений», — написал Комаровский.

Кроме того, врач развеял миф о том, что для лучшего усвоения антибиотики стоит вкалывать. Он отметил, что современные препараты хорошо всасываются в желудке.

В июне американские ученые предупредили о негативных последствиях широкого применения антибиотиков при коронавирусе. По их словам, это приводит к развитию бактериальной резистентности.