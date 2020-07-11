Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Армия
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Происшествия
Эвакуированных после взрыва газа в Нижнем Новгороде разместили в школе

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал обдуманно применять актибиотики при лечении.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений.

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. Однако такие препараты уничтожают не только патогенные бактерии, но и полезные. В итоге бактерии могут атаковать организм, не встречая «сопротивления».

«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а в разы увеличивает количество бактериальных осложнений», — написал Комаровский.

Кроме того, врач развеял миф о том, что для лучшего усвоения антибиотики стоит вкалывать. Он отметил, что современные препараты хорошо всасываются в желудке.

В июне американские ученые предупредили о негативных последствиях широкого применения антибиотиков при коронавирусе. По их словам, это приводит к развитию бактериальной резистентности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020