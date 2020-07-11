Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности

Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности.

Вскоре 35-летняя артистка должна родить. Ребенок станет первенцем для нее и вторым для актера Орландо Блума.

«Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, боже мой, я ем столько фруктового льда», — рассказала Перри радиостанции Hits Radio.

По словам певицы, она старается много танцевать и петь, так как врачи советуют ей быть активной.

Певица добавила, что отложенная из-за коронавируса свадьба состоится в Японии, пишет РЕН ТВ 11 июля.

4 апреля Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка. О беременности певицы стало известно в марте после выхода в свет видеоклипа Перри Never Worn White.