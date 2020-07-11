Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Мир
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Экономика
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности

0
Фото: TASS/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности.

Вскоре 35-летняя артистка должна родить. Ребенок станет первенцем для нее и вторым для актера Орландо Блума.

«Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, боже мой, я ем столько фруктового льда», — рассказала Перри радиостанции Hits Radio.

По словам певицы, она старается много танцевать и петь, так как врачи советуют ей быть активной.

Певица добавила, что отложенная из-за коронавируса свадьба состоится в Японии, пишет РЕН ТВ 11 июля.

4 апреля Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка. О беременности певицы стало известно в марте после выхода в свет видеоклипа Перри Never Worn White.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020