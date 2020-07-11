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Трамп перенес предвыборный митинг в Нью-Гемпшире из-за угрозы урагана

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Предвыборный митинг президента США в штате Нью-Гемпшир, который должен был состояться в субботу, был отменен из-за непогоды. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.

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Макинани добавила, что мероприятие переносится на «неделю или две».

«Митинг, запланированный на субботу в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, был отменен по соображениям безопасности из-за тропического шторма Фэй. Он будет перенесен, скоро мы объявим новую дату», — приводит ее слова Reuters 10 июля.

По прогнозам Национальной службы погоды, тропический ураган охватит густонаселенные северо-восточные района США, что приведет к умеренным или проливным дождям. Кроме того, возможны наводнения.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Основными противостоящими силами являются Республиканская и Демократическая партии. Первую представляет ныне действующий президент США Дональд Трамп, его оппонентом является бывший вице-президент Джо Байден.

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