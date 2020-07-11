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Джонни Депп просил разрешения у бывшей жены нанести себе увечья

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Фото: Global Look Press/Mark Thomas/Keystone Press Agency
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Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд «порезать себя», чтобы избавиться от боли. Соответствующая аудиозапись была представлена на суде по делу о клевете.

На трехминутной записи, сделанной предположительно в июле 2016 года, слышно, как актер говорит о желании нанести себе увечья ножом, однако Херд попросила Деппа не делать этого.

На суде Депп подтвердил, что на аудиозаписи звучит его голос, сообщил Sky News в пятницу, 10 июля.

В феврале Джонни Депп подал в суд британской газетыThe Sun. Артист счел клеветой статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают»?». По мнению Деппа, в материале превратно описаны его отношения с бывшей супругой Эмбер Херд.

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