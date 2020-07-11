Трамп заявил о намерении защитить детей мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать исполнительный указ об иммиграции, включающий программу по защите детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

«В ближайшие недели я подпишу крупный исполнительный приказ об иммиграции, в который собираюсь включить DACA. Верховный суд уполномочил меня это сделать», — рассказал он в интервью телеканалу Telemundo, опубликованного в пятницу, 10 июля.

Этот указ, отметил Трамп, «откроет дорогу» к получению американского гражданства.

18 июня американский Верховный суд заблокировал решение Трампа об отмене программы, объяснив это недостаточностью представленных аргументов. Позднее издание CBS News сообщило, что США продолжат выполнять DACA.

Программа DACA была запущена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Под ее действие подпадают около 800 тыс. человек, которых привезли в США детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. Она призвана дать таким людям временную защиту от депортации и возможность получения разрешения на работу в США. В 2017 году администрация Трампа отменила программу.

В мае 2018 года власти штатов Техас, Алабама, Арканзас, Луизиана, Небраска, Южная Каролина и Западная Вирджиния подали иск к администрации США с требованием признать незаконной программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации.