Прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом возобновят с 11 июля

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом будет открыто 11 июля, сообщил сайт международного аэропорта Симферополя в пятницу, 10 июля.

Отмечается, что крымский аэропорт примет рейс из Владивостока впервые с 2015 года.

«Рейсы из Международного аэропорта Владивостока (Кневичи) в Крым будет выполнять авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус» на широкофюзеляжном лайнере типа Boeing 747», — отмечается в сообщении.

Полеты будут выполняться еженедельно: из Владивостока по субботам, а из Симферополя — по воскресеньям, время в пути составит почти 10 часов.

В июне стало известно, что аэропорт Симферополя увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза — до 46 направлений.