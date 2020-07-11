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Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира

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Фото: TASS/Zuma
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Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.

Состояние Маска, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, в пятницу выросло на $6,1 млрд благодаря росту акций Tesla на 11%. Сейчас предприниматель занимает седьмое место в списке самых богатых людей мира.

Отмечается, что 49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, составляющих основную часть его состояния в $70,5 млрд. Стоимость его контрольного пакета акций SpaceX составляет около $15 млрд.

Состояние Баффетта оценивается в $69,2 млрд.

3 июля Forbes сообщил, что Маск за неделю увеличил свое состояние на $5,2 млрд — до $46,3 млрд. При этом в ответном письме изданию предприниматель указал, что ему «абсолютно всё равно». По его мнению, по-настоящему важным является то, что компания создает продукты, «которые нравятся людям».

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