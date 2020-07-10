Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия

Россия не перестает удивляться заявлениям США о наличии у них военных разработок, о которых «даже подумать никто не может». Об этом 10 июля на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«То, что у них есть «такое, о чем даже никто подумать не может», — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про «лучшую военную технику». Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали», — написала она.

Таким образом она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка разрабатывает ракету, «которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета». Также американский лидер добавил, что Вашингтон потратил $2,5 трлн на вооруженные силы, передает ТАСС.

Ранее 10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире серьезно увеличились риски ядерного противостояния. Ситуация в сфере безопасности и международной стратегической стабильности, по его словам, «откровенно деградирует». Одна из причин ситуации в том, что США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений, сказал министр.