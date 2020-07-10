Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Мир
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

Автобус столкнулся с автомобилем в Красноярском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина пострадала в результате столкновения автобуса и внедорожника на дороге Красноярск–Енисейск. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

По его данным, авария произошла на 33-м километре дороги.

Женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение иномарки с автобусом, в котором находились 40 пассажиров.

Женщину доставили в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

5 июля сообщалось, что человек пострадал в результате ДТП с автобусом и мотоциклом в Москве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020