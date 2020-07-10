Автобус столкнулся с автомобилем в Красноярском крае

Женщина пострадала в результате столкновения автобуса и внедорожника на дороге Красноярск–Енисейск. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

По его данным, авария произошла на 33-м километре дороги.

Женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение иномарки с автобусом, в котором находились 40 пассажиров.

Женщину доставили в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

5 июля сообщалось, что человек пострадал в результате ДТП с автобусом и мотоциклом в Москве.