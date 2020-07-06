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Человек пострадал в ДТП с автобусом и мотоциклом в Москве

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Один человек получил травмы в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом 5 июля агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла ранее в тот же день в Гагаринском тоннеле. Автомобиль марки Mazda столкнулся с мотоциклом, в результате чего один человек получил травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

25 июня стало известно, что российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области. Авария произошла 24 июня в 14:25 мск на 490-м км автодороги Р-22 «Каспий». 31-летний блогер снимал обзоры на мотоциклы и различные маневры на камеру. На его YouTube-канал подписаны 199 тыс. человек.

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