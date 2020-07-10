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Ряд стран прокомментировал выводы группы ОЗХО по химатакам в Сирии

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Edlib
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Выводы группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемым химическим атакам в Сирии в 2017 году грозят дальнейшим расколом организации. Об этом говорится в совместном заявлении Белоруссии, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Союза Коморских Островов, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и ЦАР, текст которого опубликован в пятницу, 10 июля, на сайте МИД России.

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В нем говорится, что государства – участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами ОЗХО, «глубоко озабочены» ситуацией, которая складывается в организации после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) по предполагаемым инцидентам в сирийском поселении Эль-Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года.

Отмечается, что деятельность этой группы является вторжением в сферу исключительной ответственности Совета Безопасности ООН. «Полагаем, что это угрожает дальнейшим расколом в ОЗХО и вызывает ее ненужную политизацию», — приводит МИД слова из заявления.

Как стало известно 9 июля, исполнительный совет ОЗХО путем голосования дал Сирии 90 дней на урегулирование проблем с химическим оружием. Среди требований организации — заявить в секретариат о заводах, где химоружие, использованное 24, 25 и 30 марта 2017 года, «разрабатывалось, производилось и хранилось, а также заявить об имеющемся сейчас в наличии таком оружии и о предприятиях по его производству.

Через 100 дней гендиректор ОЗХО представит исполнительному совету и всем ее странам-участницам доклад о том, выполнила ли Сирия указанные требования. Если страна не выполнит требования, он будет докладывать об этом на всех регулярных сессиях исполнительного совета.

Ранее, 8 апреля, ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама, в которой находится Эль-Латамна, с использованием снарядов с химоружием произвели сирийские ВВС. На следующий день МИД Сирии назвал доклад ОЗХО сфабрикованным с целью искажения фактов и обвинения сирийских властей

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