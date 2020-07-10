Строительство девяти детских садов продолжается в Красноярске

До конца 2020 года в Красноярске станет на 11 детских садов больше. Так, в настоящее время активно возводятся девять дошкольных учреждений в микрорайонах Солнечный, Ястынское поле, Мясокомбинат, Слобода Весны, а также на улицах Волгоградской и Елены Стасовой.

Недавно завершилось строительство еще двух детсадов — они располагаются в Нанжуль-Солнечном и микрорайоне Иннокентьевский и в скором времени откроют свои двери для детей. Создание дошкольных учреждений ведется по графику в рамках нацпроекта «Демография», отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

На территории Красноярского края планируют построить 14 детских садов в течение двух лет. Большинство дошкольных учреждений будут находиться в Красноярске. По данным министерства образования региона, по одному детскому саду появится в Емельяновском, Березовском и Ирбейском районах.