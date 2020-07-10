Biontech назвала дату готовности вакцины от COVID-19 к сертификации

Руководство немецкой компании Biontech, сотрудничающей с американской Pfizer в разработке вакцины от коронавируса, считает, что препарат будет готов к сертификации в декабре 2020 года. Об этом заявил генеральный директор германской компании Угур Шахин в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal в пятницу, 10 июля.

Несколько миллионов доз вакцины могут произвести до получения одобрения со стороны регулирующих органов, а к концу 2021 года — более 1 млрд. После сертификации массовый выпуск вакцины может быть быстро начат в Европе, США и других странах.

«Ожидается, что заключительный этап испытаний вакцины пройдет в конце июля», — приводит газета The New York Times слова из статьи WSJ. Во время него должны установить эффективность препарата против коронавируса. Безопасность его применения уже подтвердили. В испытаниях должны принять участие около 30 тыс. человек.

Если компания получит маркетинговое одобрение для этой вакцины, к концу 2020 года компании будут производить до 100 млн доз, а к концу 2021 года — еще 1,2 миллиарда доз в Германии и США, сообщило агентство Reuters 1 июля.

В конце апреля в Институте вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии сообщили, что немецкая компания получила разрешение на первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Научные консультации прошли с разработчиком препарата BioNTech в течение четырех дней.