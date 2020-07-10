Адвокат Ефремова прокомментировал дисциплинарное дело против себя

Эльман Пашаев прокомментировал дисциплинарное дело против себя. Возбуждены дела против адвокатов, работающих по делу Ефремова, об этом сообщает Федеральная палата адвокатов России. Эльман Пашаев, представляющий интересы актера, и Александр Добровинский со стороны семьи погибшего Сергея Захарова нарушили адвокатскую этику. Защитники активно участвовали в ток-шоу и делились с журналистами деталями дела. Ранее палата адвокатов России выпускала предупреждение для Пашаева и Добровинского.