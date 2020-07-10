Глава компании Skoda покидает свой пост

Генеральный директор чешской компании Skoda Бернхард Майер покидает свой пост после пяти лет работы. Об этом 10 июля сообщает «Авторевю».

Официальную причину ухода гендиректора в компании не называют. О преемнике Бернхарда Майера Skoda объявит в августе.

В списке заслуг Бернхарда Майера значатся увеличение объема продаж автомобилей бренда, выход популярных кроссоверов Kodiaq, Karoq и Kamiq, а также разработка электромобиля Enyaq, который появится на европейском рынке до конца этого года.

29 июня сообщалось, что Skoda представила лифтбэк и универсал Octavia с двигателем на метане.