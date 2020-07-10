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Москвичей предупредили об аллергии до конца лета из-за цветения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всплески аллергии у жителей Москвы могут проявляться до конца августа из-за позднего пика цветения растений в конце июня – начале июля, спровоцированного прохладной весной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, цитирующую замначальника информационно-аналитического отдела ГБУ «Мосэкомониторинг» Алену Гавриленко в пятницу, 10 июля.

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По словам Гавриленко, погодные условия в этом году спровоцировали сильное цветение злаковых летом.

«Обильное цветение спровоцировало рост обращения жителей города с жалобами на обострение аллергии. К сожалению, продолжительность активного цветения злаков длится около двух месяцев. Периодические «всплески» можно будет наблюдать до конца августа», — цитирует агентство ее слова.

Отмечается, что пыльца таких травянистых злаков, как тимофеевка, мятлик, пырей, овсяница, райграс, является сильным аллергеном для многих горожан. Однако именно эти виды растут на придомовых и спортивных газонах Москвы. Кроме злаковых на столичных газонах можно встретить и другие травы-аллергены: одуванчик, подорожник, лебеду и полынь.

Одним из способов снизить проявление аллергии, связанной с цветением злаков и трав, у горожан является их своевременное и правильное скашивание. В Москве обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10–15 см, партерные — 6–10 см. Высота травостоя после кошения не должна быть ниже установленного уровня: для партерных газонов — 3–5 см, для обыкновенных газонов — 5–8 см.

Помимо снижения риска аллергии своевременный покос травы заметно снижает количество клещей, укус которых опасен и для человека, и для животных. «Чем короче газон, тем меньше вероятность встречи с клещом», — отмечается в сообщении.

Ранее, 23 июня, в Аграрно-технологическом институте РУДН рассказали, что цветение злаковых трав, которое в этом году протекает особенно бурно, пойдет на спад только после 10 июля. Отмечалось, что жаркая погода только способствует пылению.

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