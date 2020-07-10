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Сотрудник супермаркета упал в обморок во время беседы с принцем Чарльзом

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Фото: REUTERS/Arthur Edwards
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Принц Уэльский Чарльз посетил распределительный центр одного из сетевых супермаркетов в британском городе Бристоль в рамках поддержки его работников, которые рисковали собой в условиях пандемии коронавируса и не дали полкам магазинов опустеть. Об этом пишет в пятницу, 10 июля, издание The Sun.

В ходе своего визита наследник короны остановился для разговора с одним из сотрудников супермаркета. Тот не справил с волнением и упал в обморок. 71-летний принц протянул руку, чтобы помочь мужчине, который падал назад, однако тот все-таки оказался на земле, а его коллеги подоспели на помощь.

Потерявший сознание мужчина быстро пришел в себя.

В марте этого года министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом

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