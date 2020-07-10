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Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову в пятницу, 10 июля.

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По словам Раковой, завершился четвертый этап масштабного проекта по исследованию популяционного иммунитета жителей столицы к коронавирусу.

«Наблюдается четкая тенденция — число горожан с формирующимся иммунитетом растет», — приводятся в сообщении слова заммэра.

Она отметила, что темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели — с 2,5 до 1,8%. Чиновница назвала это «вполне закономерным», поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается. «Анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования — с 3,9% до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям — с 2,4% до 1,2%», — отметила вице-мэр.

По ее словам, увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется «как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов».

Чиновница напомнила, что по-прежнему любой житель Москвы может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно протестироваться на наличие антител к заболеванию. Также в столице действует совместный проект с работодателями, которые могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства.

Ранее, 26 июня, Ракова заявила, что антитела к COVID-19 выявили у 19,9% прошедших тестирование в Москве. Всего на тот момент такое тестирование прошли более 90 тыс. жителей столицы.

19 июня в Роспотребнадзоре анонсировали проведение первого этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу в 22 российских регионах.

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