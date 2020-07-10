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Виноград 26 сортов будут выращивать в Астраханской области

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На территории Астраханской области будут выращивать виноград 26 сортов. Их отобрали на государственном виноградном испытательном участке после изучения 370 видов.

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Как пишет «Астрахань-24», при выборе сортов учитывают многие показатели, такие как морозоустойчивость, плодоносность, сахаристость, урожайность и вкусовые качества. Проведенные исследования показали, что климат Нижнего Поволжья подходит для выращивания столовых сортов винограда.

Все сорта, которые будут культивировать в Астраханской области, внесли в реестр селекционных достижений. Таким образом, их можно размножать, ввозить при соблюдении карантинных требований и продавать семена и рассаду конкретного сорта.

26 июня в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он станет базовым для развития отрасли. Он должен обеспечить производство качественной продукции и защитить от подделок.

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