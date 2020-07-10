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В Грузии возобновили работу горнолыжные курорты

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Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
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Горнолыжные курорты заработали в Грузии. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Компании развития горных курортов республики.

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«С сегодняшнего дня открылись курорты в Бакуриани (край Самцхе–Джавахети), Гудаури (край Мцхета–Мтианети) и Местия (край Самегрело – Земо Сванети). Не открылся лишь курорт Годердзи (Аджарская АР), где идет крупное строительство и территория пока не благоустроена», — рассказала собеседница агентства.

Согласно новым правилам, люди, которые захотят подняться в гору по канатной дороге, должны быть в масках, пройти термоскрининг и соблюдать безопасную дистанцию.

Горнолыжные курорты прекратили работать в Грузии в середине марта из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции.

В республике из-за COVID-19 с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. В конце апреля власти приняли решение к поэтапному послаблению ограничений.

Несколько дней назад стало известно, что власти Грузии приняли решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии.

По данным Worldometer на 10 июля, в Грузии зафиксировано 973 случая COVID-19, 15 человек скончались, 846 пациентов выздоровели.

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