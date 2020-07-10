Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 10 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Четверых болельщиков из подмосковного Наро-Фоминска отвезли на допрос по делу о хулиганстве у «Открытия Арены», — сказал он.

Других подробностей источник не привел.

По данным агентства, 19 июня в Проектируемом проезде, около стадиона «Открытие Арена» фанаты перекрыли проезжую часть, мешая проезду автомобилей. Кроме того, болельщики подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав таким образом дымовую завесу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В фанатском движении не посчитали случившееся преступлением, а заявили, что это была акция в поддержку команды.

В марте футбольные болельщики устроили драку и беспорядки во время четвертьфинального матча Кубка России между клубами «Ахмат» и «Зенит». Главный арбитр был вынужден приостановить игру.

Правоохранители пообещали провести индивидуальную работу с участниками потасовки.