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Фурам запретили выезд на федеральные трассы в Оренбуржье

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Большегрузным автомобилям запретили выезжать на федеральные трассы, которые пролегают через Оренбургскую область. Ограничение ввели из-за жары. Температура воздуха повысилась до +32 градусов.

Ограничение введено в пятницу, 10 июля. Оно будет действовать до 22:00. Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье», для фур закрыли М-5 «Урал», М-7 «Волга», А-305 Оренбург – Илек – граница с Казахстаном, Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном, Р-240 Уфа – Оренбург.

10 июля синоптики спрогнозировали смерчи на юге европейской части России из-за того, что в часть регионов вернется жара. Так, в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях ожидается до +43 градусов.

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