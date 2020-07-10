Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило продлить арест фигурантам дела Фургала
Авто
Лукашенко пообещал белорусам электромобиль собственного производства
Общество
ЕГЭ по профильной математике прошел без нарушений
Общество
Вирусолог озвучил сроки восстановления иммунитета после коронавируса
Мир
На Украине завели еще четыре дела в отношении Порошенко

Россия доставила в Казахстан 55 т лекарств для борьбы с COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два борта российской гражданской авиации приземлились в Алма-Ате с 55 т наиболее востребованных в Казахстане медицинских препаратов для помощи больным COVID-19. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба минздрава республики.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Среди доставленных медикаментов — противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. Их объема хватит, чтобы покрыть месячную потребность страны в лекарственных препаратах. Все они в ближайшее время будут равномерно распределены и отправлены в регионы республики, а затем поступят в розничную сеть аптек.

«В ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят около 150 тыс. таблеток азитромицина, около миллиона флаконов цефтриаксона, 150 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», 50 тыс. упаковок «Арбидола» и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на следующей неделе в Казахстан из Индии прибудет аналогичный борт с медикаментами.

«В целях повышения доступности лекарственного обеспечения и покрытия всей потребности в медикаментах такие мероприятия будут организовываться ежемесячно», — подчеркнули в министерстве.

5 июля стало известно, что повышенный спрос на определенные препараты на фоне пандемии коронавируса привел к их дефициту в Казахстане. Причем, по словам вице-премьера республики Ералы Тугжанова, виной этому не только ажиотаж, но и перекупщики. Власти дали правоохранительным органам указания по контролю за ростом цен на медикаменты. Он также отметил, что 87% медикаментов в республике импортируются.

В этот же день президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter отметил справедливость жалоб граждан Казахстана на необоснованный рост цен на основные лекарственные средства в аптеках. Глава республики призвал правительство и правоохранительные органы решить проблему и привлечь виновных к ответственности.

Также в воскресенье в стране был введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. Они могут быть продлены или ужесточены.

По последним дынным минздрава республики в Казахстане общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 54 747, выздоровели 31 815 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020