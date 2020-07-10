Россия доставила в Казахстан 55 т лекарств для борьбы с COVID-19

Два борта российской гражданской авиации приземлились в Алма-Ате с 55 т наиболее востребованных в Казахстане медицинских препаратов для помощи больным COVID-19. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба минздрава республики.

Среди доставленных медикаментов — противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. Их объема хватит, чтобы покрыть месячную потребность страны в лекарственных препаратах. Все они в ближайшее время будут равномерно распределены и отправлены в регионы республики, а затем поступят в розничную сеть аптек.

«В ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят около 150 тыс. таблеток азитромицина, около миллиона флаконов цефтриаксона, 150 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», 50 тыс. упаковок «Арбидола» и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на следующей неделе в Казахстан из Индии прибудет аналогичный борт с медикаментами.

«В целях повышения доступности лекарственного обеспечения и покрытия всей потребности в медикаментах такие мероприятия будут организовываться ежемесячно», — подчеркнули в министерстве.

5 июля стало известно, что повышенный спрос на определенные препараты на фоне пандемии коронавируса привел к их дефициту в Казахстане. Причем, по словам вице-премьера республики Ералы Тугжанова, виной этому не только ажиотаж, но и перекупщики. Власти дали правоохранительным органам указания по контролю за ростом цен на медикаменты. Он также отметил, что 87% медикаментов в республике импортируются.

В этот же день президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter отметил справедливость жалоб граждан Казахстана на необоснованный рост цен на основные лекарственные средства в аптеках. Глава республики призвал правительство и правоохранительные органы решить проблему и привлечь виновных к ответственности.

Также в воскресенье в стране был введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. Они могут быть продлены или ужесточены.

По последним дынным минздрава республики в Казахстане общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 54 747, выздоровели 31 815 человек.