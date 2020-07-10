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Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в пятницу, 10 июля, на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

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«Расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Сычева и Вахонина задержали 9 июля. По данным следствия, в июле этого года подозреваемые, которые знали о предстоящем поощрении сотрудников главного управления ведомства по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от поощряемых подчиненных часть денежных премий.

Премии составляли от 30 до 50 тыс. рублей. Получив часть вознаграждения подчиненных, нарушители использовали их в личных целях.

Ранее, 22 июня, ГУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о превышении полномочий против начальника отдела управления лесами по Белокурихинскому лесничеству Сергея Пухирева и начальника управления лесами Минприроды Алтайского края Владимира Черных. Подозреваемые признали вину.

Следствие считает, что в 2017 году эти чиновники незаконно организовали рубку в защитных лесах лесничества, чтобы проложить противопожарный разрыв. В результате лесному фонду России был причинен ущерб в размере более 950 тыс. рублей.

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